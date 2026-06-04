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Ekmen ve Özdağ, Ukrayna Büyükelçisi Celalov'u TBMM'de Ağırladı

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov'u TBMM'de ağırlayarak Türkiye-Ukrayna ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iş birliği imkanlarını görüştü.

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov ve Müsteşar Denys Zolotarov'u TBMM'de ağırladı. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov ile Müsteşar Denys Zolotarov'u Meclis'te misafir etti.

Görüşmede Türkiye-Ukrayna ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.

Selçuk Özdağ, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin son yıllarda savunma sanayii iş birliği, ticaret hacmi ve siyasi diyalog alanlarında önemli bir derinlik kazandığını belirtti.

Karadeniz'de istikrarın korunması, ekonomik ortaklığın geliştirilmesi ve Ukrayna'nın egemenlik haklarına saygı temelinde şekillenen ilişkilerin güçlenmesini önemsediklerini ifade eden Özdağ, nazik ziyaretleri ve verimli görüşmeleri dolayısıyla Ukrayna Büyükelçisi Celalov ile Müsteşar Zolotarov'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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