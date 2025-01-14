Yeni Yol grubu Meclis'te resmen kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Yeni Yol' grubu kurulmasına ilişkin işlemler resmen tamamlandı.

DİLEKÇELER TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Gelecek ve Saadet partili milletvekillerinden oluşan "Saadet" grubundan ve DEVA Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, yeni kurulan 'Yeni Yol Partisi'ne geçtiklerine ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu. Böylece TBMM'de "Yeni Yol" grubu oluşturuldu.

GRUP YÖNETİMİ DE BELİRLENDİ

Yeni Yol'un grup yönetimi de belirlendi. Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanvekili eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yeni Yol'un Grup Başkanı oldu. Eski DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile eski Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da Yenil Yol'da grup başkanvekili olarak görev yapacak. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ise Katip Üye oldu.

3 GENEL BAŞKAN DA KONUŞACAK

Yeni Yol ilk grup toplantısını yarın yapacak. Grup toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşma yapması bekleniyor.