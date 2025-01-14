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Yeni Yol grubu Meclis'te resmen kuruldu

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DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin "çatı partisi" Yeni Yol, TBMM'de grup oluşturdu. Grup yönetiminde Bülent Kaya Grup Başkanı, Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ ise grup başkanvekilleri olarak görev yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Yeni Yol' grubu kurulmasına ilişkin işlemler resmen tamamlandı.

DİLEKÇELER TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Gelecek ve Saadet partili milletvekillerinden oluşan "Saadet" grubundan ve DEVA Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, yeni kurulan 'Yeni Yol Partisi'ne geçtiklerine ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu. Böylece TBMM'de "Yeni Yol" grubu oluşturuldu.

GRUP YÖNETİMİ DE BELİRLENDİ

Yeni Yol'un grup yönetimi de belirlendi. Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanvekili eski Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yeni Yol'un Grup Başkanı oldu. Eski DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile eski Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da Yenil Yol'da grup başkanvekili olarak görev yapacak. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ise Katip Üye oldu.

3 GENEL BAŞKAN DA KONUŞACAK

Yeni Yol ilk grup toplantısını yarın yapacak. Grup toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Yeni Yol grubu Meclis'te resmen kuruldu
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Dik duruşun adı: muhafazakar seçmen. Dini bütün insanların yolu birleşti. Geçen seçimlerde aldığınız 40 milletvekilini böyle tepe tepe kullanın. Bir araya gelin ama hiç bir işe yaramayın emi. Bu ülkenin muhteşem mağdurları sizi.

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