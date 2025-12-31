Kocaeli, Bartın ve Bolu'da valiler görevdeki personelin yeni yılını kutladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ile Saraybahçe Polis Merkezi'ni ziyaret ederek emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Aktaş, yeni yıl kutlamalarında huzur ortamının bozulmaması ve kamu düzeninin sağlanması anlamında il genelinde hafta sonunu da kapsayacak şekilde ilave tedbirler alındığını söyledi.

Vatandaşların D-100 ve D-130 kara yolları ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında güvenli bir şekilde seyahat etmesi için trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre denetimlerini sürdüreceğini belirten Aktaş, "Bu gece kar yağışı da bekleniyor, özellikle kuzey kesimlerimizde. Vatandaşlarımızın kendi emniyetleri açısından da trafik kurallarına uymaları, araçlarında zincir ve benzeri kış tedbiri ile ilgili aletleri bulundurmaları önem arz ediyor." diye konuştu.

Aktaş, vatandaşları kış lastiği olmadan Kartepe'ye ve yaylalara çıkmamaları konusunda uyararak, "Özel araç dahi olsa muhakkak kış lastiğini takmış olmaları gerekiyor. Zincir, takoz, çekme halatı gibi aletleri bulundurmaları oradaki trafik görevlisi arkadaşlarımızın trafik yönlendirmelerine, trafik işaretlerine uymaları kendi ve etraflarındaki diğer sürücülerin can ve mal güvenliği için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünün yılbaşı kapsamında 208 noktada 651 ekip ve 4 bin 317 personelle tedbir aldığı öğrenildi.

Bartın

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yılbaşı önlemlerini yerinde inceledi.

Arslan, kentin çeşitli bölgelerindeki trafik denetim noktalarında inceleme yaptı, bazı kurumları ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Vali Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile boğaz mevkisinde jandarma uygulama kontrol noktasını ziyaret etti, burada görevlilerin yeni yılını kutladı.

Denetim sırasında sürücü ve yolcularla sohbet eden Arslan, eğlence dönüşünde dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Telsizle jandarma personelinin de yeni yılını kutlayan Arslan, AA muhabirine, 2025 yılının acılar, sevinçler ve güzel hatıralarla geride kaldığını söyledi.

İlin huzuru ve güvenliği için sürekli sahada olduklarını ifade eden Arslan, "Bugün de yeni yıl dolayısıyla önlemlerimizi aldık. Temennimiz 2026 yılının ilimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve iyilikler getirmesi. Bütün hemşehrilerimin, ülkemizin yeni yılını tebrik ediyor, hayırlara, sağlıklı günlere vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bolu

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Acil Çağrı Merkezi'nde yeni yıl tedbirleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Vatandaşların yeni yıl coşkusunu gönül rahatlığıyla karşılayabilmeleri adına valilik koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli tüm saha tedbirlerinin titizlikle planlandığını ifade eden Aydın, "Bu doğrultuda alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, ulaşım terminalleri, meydanlar ve eğlence mekanları başta olmak üzere il genelinde güvenlik önlemlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. 2 Ocak tarihine kadar emniyet ve jandarma birimlerimizden toplam 2 bin 778 personel, 706 ekip, 660 araç ve 12 dron desteği ile güvenlik, trafik ve asayiş önlemleri alınmıştır." dedi.

Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal vermemek adına da 178'i acil sağlık hizmetlerinde görevli olmak üzere toplam 1489 sağlık personelinin her türlü acil duruma müdahale için hazır bulunacağını bildiren Aydın, vatandaşların gıda güvenliğini korumak amacıyla denetim ekiplerinin sahada olacağını kaydetti.

Aydın, olası yangın, kaza ve afet risklerine karşı AFAD ve itfaiye birimlerinin de teyakkuz halinde olacağını, olası acil durumlara en hızlı şekilde yanıt verebilmek adına 4 acil çağrı alıcı ve 20 çağrı yönlendirici personelinin kesintisiz mesai yapacağını sözlerine ekledi.