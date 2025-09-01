Yeni Sergiler Sanatseverlerle Buluşuyor: 'Ortak Duygular' ve Asa Jungnelius

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin hazırladığı "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergisi 15 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor.

Müze'den yapılan açıklamaya göre, "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, British Council Koleksiyonu'ndan seçilen 29 sanatçının yapıtlarını güncel ve spekülatif bir yaklaşımla ele alıyor.

Küratörlüğünü Ulya Soley'in üstlendiği sergi, koleksiyonların yalnızca geçmişi muhafaza etmekle kalmayıp, günümüzün toplumsal ve politik dinamikleriyle nasıl güçlü ilişkiler kurabileceğini araştırmayı amaçlıyor.

Asa Jungnelius'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi açılacak

İsveçli sanatçı Asa Jungnelius'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olan "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergisiyle ise cam ve taşın etkileşiminden yola çıkarak insan ile malzeme arasındaki ilişkiyi sorgulanması hedefleniyor.

Elif Kamışlı küratörlüğünde hazırlanan ve izleyiciyi varlık temelli bir deneyime davet etmesi planlanan sergide, sanatçının Şişecam'ın Denizli Cam fabrikasında ustalarla birlikte ürettiği eserler de yer alıyor.