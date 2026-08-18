Tanrıkulu'dan Kuyumcular Odası Başkanı'na ziyaret

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş yeri kurşunlanan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tanrıkulu, kentte artan kurşunlama olayını TBMM gündemine taşıdıklarını söyledi.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal'a ait merkez Sur ilçesinde bulunan iş yerine yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan kurşunlama olayına yönelik tepkiler sürüyor.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başkan Sanal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, "Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirilen Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal'ı ziyaret ettik; geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanının iş yerine yapılan saldırı, henüz aydınlatılamadı, o nedenle Diyarbakır'daki tüm kuyumcu esnafı bugün kepenk kapattı ve iş yerlerini açmadılar. Asayişin, güvenliğin temini ve tesisi- özellikle içinden geçtiğimiz bu süreçte- daha ciddiyetle ele alınmalıdır ve bu mesele aydınlatılıp benzer saldırıların önüne geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, kentte son dönemlerde artan iş yerlerine kurşunlama olayına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdiğini de aktırdı.

Kaynak: ANKA