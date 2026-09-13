YENİ Partili Çakırözer’den, NATO tutukluları, gazeteci Oya Arslan ve İlksen Özalper’e ziyaret

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, tutuklanan gazeteci Oya Lale Arslan, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan öğrenci ve hak savunucuları ile YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, YouTube yayınları gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Oya Lale Arslan, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan öğrenci ve hak savunucuları ile YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Çakırözer, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çakırözer, "Gazeteci meslektaşım Oya Lale Arslan 10 gündür zindanda! Neden? 'Gazetecilere uygulanmayacak' dedikleri sansür yasasından. Yaptığı tek şey gazetecilik. Gazetecilik suç değildir. Hem ona hem de haksız, hukuksuz cezaevinde tutulan tüm siyasi tutuklulara bir an önce özgürlük istiyoruz" dedi.

"ZİRVE BİTELİ AYLAR OLDU, BİZ NEDEN TUTUKLUYUZ?"

Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde görüştüğü NATO Zirvesi öncesinde "potansiyel protestocu" oldukları iddiasıyla tutuklanan öğrenci ve hak savunucularının mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, İnsan Hakları Derneği yöneticisi Tuğba Kahraman, üç aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Bu saçma tutukluluk nedeniyle ailemden üç aydır ayrıyım. İddianamede elle tutulur tek delil yok. Sadece NATO Zirvesi gerekçe gösteriliyor. Alakamız yok ama NATO Zirvesi biteli de iki ay oldu! Beni hala neden tutuyorlar anlamış değilim. Bir an önce bu hak ihlalinin, bu hukuksuzluğun bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMİMİZDEN, HAYATIMIZDAN ÇALDILAR"

Ankara Üniversitesi öğrencisi Şevin Özden ise üç aydır özgürlüklerinden ve ailelerinden uzak olduklarını belirterek, tutukluluk nedeniyle eğitim hayatlarının da aksadığını belirtti. Özden, "Ankara'daki üniversitelerden öğrenciler olarak biz de üç aydır özgürlüğümüzden, ailelerimizden mahrumuz. Bu haksız tutukluluk nedeniyle sınavlarımıza gidemediğimiz için benim gibi çoğumuz dönem kaybettik. Duruşmalarımız ise eylül sonuna, ekim ayına atıldı. Hem haksız hukuksuz örgüt suçlamalarına muhatap olduğumuz için hem de hayatımızdan yok yere çalınan günlerimiz, aylarımız nedeniyle öfkeliyiz. Bir an önce özgürlüğümüzü istiyoruz" mesajını iletti.

GAZETECİ ARSLAN: "YAPTIĞIM TEK ŞEY GAZETECİLİK"

Gazeteci Oya Lale Arslan da Çakırözer aracılığıyla kamuoyuna, "Ben gazeteciyim. Ne terör örgütleriyle işim olur ne de halkı yanıltmak için yayın yaparım. Ama YouTube kanalımda bugün değil, üç-dört yıl önce yaptığım yayınlar gerekçe gösterilerek tutuklandım. Oysa hem bildiğim hem de yaptığım tek şey gazetecilik. Bu adaletsizliğin bir an önce bitirilmesini ve özgürlüğüme, aileme kavuşmak istiyorum" mesajını gönderdi.

ÇAKIRÖZER: "VAR OLMAYAN BİR ÖRGÜTÜN LİDERİ İLAN EDİLDİ"

Çakırözer, Sincan Cezaevi'nde YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile de görüştü.

Özalper'in siyasi nedenlerle tutuklandığını savunan Çakırözer, "YENİ Parti Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper, 8 Ağustos'tan bu yana asılsız iddialarla Sincan zindanında tutsak. Ortada ne bir üyesi ne bir yapısı ne de tek bir faaliyeti olan hayali bir örgütü 'kurmak ve yönetmekle' suçlanmaktadır. Savcılık aşamasında bu sözde yapıya dair tek bir soru dahi yöneltilememiş, var olmayan bir örgütün lideri ilan edilerek hukuk hiçe sayılmıştır" dedi.

Çakırözer, Özalper'in tutuklanmasının siyasi bir operasyon olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Burada olmasının tek nedeni Genel Başkanımız Özgür Özel'in siyasi yol arkadaşı olması ve onunla birlikte Manisa'daki tarihi seçim zaferinin mimarı olmasıdır. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu tutukluluk açık bir siyasi operasyondur. İlksen Başkanımıza derhal özgürlük istiyoruz."

"DURUŞMA TARİHİNİ DAHİ BEKLEMEDEN SERBEST BIRAKILMALILAR"

Utku Çakırözer, 7-8 Temmuz'da yapılan NATO Zirvesi öncesinde "potansiyel protestocu" oldukları iddiasıyla tutuklanan öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerinin, tutuklanmalarından yaklaşık üç ay sonra, 29 Eylül'de hakim karşısına çıkmalarının beklendiğini aktardı. NATO Zirvesi'nin sona ermesine rağmen tutuklulukların devam etmesine tepki gösteren Çakırözer, "Aralarında çok sayıda öğrenci ve hak savunucularının da bulunduğu yüzlerce yurttaş NATO Zirvesi öncesinde 'potansiyel protestocu' diye hukuksuzca gözaltına alındı, tutuklandı! Aradan üç ay geçti, zirve bitti ama onlarcası hala cezaevinde mahkeme günü bekliyor" dedi.

Tutukluların eğitim, aile ve çalışma hayatlarının olumsuz etkilendiğini belirten Çakırözer, "Öğrenciler derslerinden, okullarından, ailelerinden ayrı düştü. Birçok tutuklunun dışarıda bakmak zorunda olduğu aileleri var. İşlerinden aşlarından oldular. Eylül sonunda, ekim başındaki duruşma tarihi dahi beklenmeden bu öğrenciler, bu yurttaşlar derhal serbest kalmalıdır. İnsanımıza yaşatılan 'NATO tutukluluğu' rezaleti, ayıba artık bitmelidir" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA