(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Ankara Adliyesi'nde avukatların Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na alınmadığı ve soruşturmalara ilişkin kendilerine bilgi verilmediği yönündeki şikayetleri TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Ankara Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna avukatların girişlerinin engellenmesi uygulaması hangi idari karar, idari makam talimatı ve hukuki gerekçeye dayanmaktadır?" diye sordu.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Ankara Adliyesi'nin beşinci katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun her iki girişine cam kapı takıldığını ve kapılarda özel güvenlik görevlilerinin bulunduğunu belirtti. Daha önce dosyalarını takip etmek için büroya gidebilen avukatların artık Cumhuriyet savcıları ve katiplerle görüşmelerine izin verilmediğini aktaran Bülbül, Ankara Barosu Başkanlığı'nın da avukatların haklarını korumak için uygulamaya karşı girişimlerde bulunduğunu söyledi. Uygulamanın avukatların mesleki faaliyetlerini fiilen engellediğini savunan Bülbül, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e kısıtlamanın hukuki dayanağını ve avukatların adli makamlarla görüşebilmesi için hangi adımların atılacağını sordu.

Bülbül'ün önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Adliyesi'nin 5. katında bulunan Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yer aldığı koridorun her iki girişine cam kapılar yerleştirildiği ve bu kapıların önünde özel güvenlik görevlilerinin görevlendirildiği; söz konusu uygulama kapsamında avukatların soruşturma dosyalarını takip etmek amacıyla Cumhuriyet savcıları veya katiplerle görüşmelerine izin verilmeyerek mesleki faaliyetlerinin fiilen engellendiği belirtilmektedir. Daha da önemlisi, bu fiziki engelleme ile eş zamanlı olarak soruşturma aşamasında verilen tutukluluğun devamına ilişkin kararlar, aylık tutukluluk incelemesi kararları ve tutuklamaya yönelik itiraz sonuçlarının müdafi avukatlara tebliğ edilmediği, kararları inceleyen mahkemelerin dahi ilgili kararlara ilişkin bilgi vermeyerek avukatları savcılığa yönlendirdiği, ancak özel güvenlik engeli nedeniyle avukatların hiçbir adli makamdan bilgi ve belge temin edemediği dile getirilmektedir. Şüpheli/şüpheliler hakkında verilen tutukluluğun devamı kararlarına erişilememesi, gerekçelerin öğrenilmesini, kararların hukuka uygunluğunun denetlenmesini ve Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama hürriyeti ve savunma hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi ve Avukatlık Kanunu çerçevesindeki yasal hakların etkin biçimde kullanılmasını imkansız kılmaktadır."

Bülbül, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

" 1. Ankara Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun bulunduğu koridora cam kapılar konularak avukatların girişlerinin engellenmesi uygulaması hangi idari karar, idari makam talimatı ve hukuki gerekçeye dayanmaktadır?

2. Soruşturma aşamasında verilen tutukluluğun devamı kararları, aylık tutukluluk inceleme kararları ve itiraz sonuçlarının müdafi avukatlara tebliğ edilmemesinin ve bilgi/belge verilmemesinin hukuki dayanağı nedir?

3. Tutukluluk kararlarına yönelik itirazları inceleyerek karara bağlayan mahkemelerin verdikleri kararları müdafilere teslim etmeyerek avukatları yeniden erişimi fiziken engellenmiş olan savcılık makamlarına yönlendirmesinin yasal gerekçesi nedir?

"Savunma makamının yasal yetkileri ve görevleri engelleniyor"

4. Adliye içerisinde alınan idari ve fiziki güvenlik tedbirlerinin, savunma makamının yasal yetkilerini ve görevlerini yerine getirmesini engelleyecek boyuta ulaşması karşısında Bakanlığınızca yürütülen veya yapılması planlanan bir denetim/inceleme bulunmakta mıdır?

5. Avukatların adli makamlarla doğrudan görüşebilmesi, savunma hakkının etkin biçimde kullanılmasını ve tutukluluk kararlarına şeffaf ve zamanında erişimini sağlamak amacıyla Bakanlığınızca alınacak acil tedbirler nelerdir?"

Kaynak: ANKA