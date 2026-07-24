YENİ Parti, Yargıtay kayıtlarına girdi
Manisa Milletvekili Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler listesine resmen eklendi. Partinin kurucular kurulunda Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekili yer alıyor.
(ANKARA) - Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler listesine eklendi.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin Kurucular Kurulu'nda yer aldığı YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesindeki siyasi partiler listesine işlendi.
Kayıtlarda partinin adresi ve kuruluş tarihi yer aldı.
Kaynak: ANKA