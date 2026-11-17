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(ANKARA) - YENİ Parti Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilen eski Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, siyasi yaşamına ilişkin yayımladığı açıklamada, sendikanın bağımsızlığını korumak amacıyla öğretmenlikten, memuriyetten ve genel başkanlık görevinden istifa ettiğini belirtti. "Eğitim-İş hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadı, değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır" diyen Özbay, yeni görevinde öğretmenlerin, emeklilerin, atama bekleyen öğretmenlerin ve eğitim hakkından mahrum bırakılan çocukların sesi olmak için çalışacağını ifade etti.

YENİ Parti'nin Parti Meclisi üyeliğine seçilen Kadem Özbay, öğretmenlikten sendikal mücadeleye, oradan siyasete uzanan yaşamını ve yeni dönemdeki hedeflerini anlattığı dokuz sayfalık bir açıklama yayımladı. Eğitim-İş Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Özbay, kararında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımının ve "Türkiye Yenileniyor" çağrısının etkili olduğunu belirtti.

"SENDİKAMIZIN BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK İÇİN İSTİFA ETTİM"

Yirmi iki yıllık öğretmenlik yaşamında çocukların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklere tanıklık ettiğini belirten Özbay, bu deneyimlerin kendisini sendikal mücadeleye taşıdığını ifade etti.

Eğitim-İş'in bağımsızlığına vurgu yapan Özbay, "Eğitim-İş hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadı, değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır" dedi.

Özbay, siyasi kararının ardından görevlerinden ayrılmasının gerekçesini, "Sendikamızın bağımsızlığını korumak için memuriyetten ve Eğitim-İş Genel Başkanlığından istifa ettim" sözleriyle açıkladı.

"PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİN EKONOMİK BİR KARŞILIĞI YOK"

YENİ Parti Parti Meclisi üyeliğine seçilmesinde Özgür Özel'in Cumhuriyet, emek ve halktan yana ortaya koyduğu yaklaşımın etkili olduğunu belirten Özbay, siyasetin halkın yaşamıyla daha güçlü bağlar kurması gerektiğini savundu.

Özbay, "Parti Meclisi üyeliğinin ekonomik bir karşılığı yok; bu, partinin siyasal çalışmalarına katkı sunmayı ve ortak sorumluluk üstlenmeyi gerektiren bir görev" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİN VE ATAMA BEKLEYENLERİN SESİ OLACAĞIM"

Yeni siyasi görevinde eğitim emekçilerinin, emeklilerin ve atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşıyacağını belirten Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerin geçim sıkıntısıyla tüketilmediği, mesleki onurlarının korunduğu, baskı ve zorbalığa maruz bırakılmadığı bir ülke için mücadele edeceğim. Emeklilerin insanca yaşayabildiği, atama bekleyen öğretmenlerin yıllarını belirsizlik içinde geçirmediği bir Türkiye için çalışacağım."

Özbay, her çocuğun ailesinin gelirinden ve yaşadığı yerden bağımsız olarak eşit, parasız, laik, bilimsel ve nitelikli eğitime ulaşabilmesinin temel hedefi olacağını vurguladı.

"BEN CUMHURİYET'İN ÖĞRETMENİYİM"

Öğretmenlik kimliğinin siyasi yaşamında da yol gösterici olacağını belirten Özbay, "Ben Cumhuriyet'in öğretmeniyim" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere yüklediği sorumluluğa ve Cumhuriyet'in aydınlanma mücadelesine bağlılığını vurgulayan Özbay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü bu ülkenin çocuklarına borcumuz var. O borcu, onlara umutla yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakarak ödeyeceğiz."

Kaynak: ANKA