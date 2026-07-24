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Edremit’te korkutan kaza tır ile otomobil çarpıştı: Araç takla attı

Edremit’te korkutan kaza tır ile otomobil çarpıştı: Araç takla attı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde şerit değiştiren tırın çarptığı otomobil takla atarak ters döndü; kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN KAZA OLDU

Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarından hareket eden otomobil orta şeritte seyir halindeyken, sol şeritte bulunan tır şerit değiştirmek istedi. Bu sırada tırın otomobilin sol arka kısmına çarptığı, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin savrularak takla attığı öğrenildi.

ARAÇ REFÜJ VE TEL ÇİFTLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Takla atan araç yol kenarındaki refüj ve tel çitlere çarparak ters şekilde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VEYA YARALANAN OLMADI

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
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