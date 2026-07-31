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YENİ Parti milletvekilleri Uzun ve Derici’den Fethiye'deki yangın için takviye ekip çağrısı

YENİ Parti milletvekilleri Uzun ve Derici’den Fethiye'deki yangın için takviye ekip çağrısı
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YENİ Parti Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Milletvekilleri, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek, bölgeye acil hava ve kara desteği gönderilmesi çağrısı yaptı.

(MUĞLA) - YENİ Parti Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Milletvekilleri, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirterek, bölgeye acil hava ve kara desteği gönderilmesi çağrısı yaptı.

YENİ Parti Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yeniden alevlenen orman yangını bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Bölgede açıklama yapan YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, dün çıkan yangının yeniden alevlendiğini ifade ederek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yangının yerleşim yerlerine çok yakın olduğuna dikkati çeken Derici, bölgede bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğuna işaret etti. Derici, "Şu anda bütün ekipler burada yangını söndürmeye çalışıyor. Fakat yerleşim yerlerine çok yakın. Az ileride akaryakıt istasyonu var. Bir an önce yedek ve daha fazla ekibin gelmesi lazım. Mücadele eden, çaba gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"İNSANLAR DAMACANADAKİ SULARLA MÜDAHALE EDİYORLAR"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da yangının soğutma çalışmaları sırasında rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü söyledi.

Yangına mevcut durumda tek helikopterle müdahale edildiğini belirten Uzun, bunun yeterli olmadığının altını çizdi ve, "Burası yerleşim yerlerine çok yakın bir bölge. Mevcutta tek helikopterle yapılan müdahalenin yeterli olma şansı yok. O nedenle bir an önce buraya takviye hava gücü ve itfaiye söndürme araçlarının yönlendirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Rüzgarın alevleri yerleşim alanlarına doğru taşıdığını dile getiren Uzun, yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Bölgedeki yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için derhal buraya takviye kuvvet sevk edilmesi gerekiyor. Görüyorsunuz insanlar damacanadaki sularını getirmek suretiyle müdahale ediyorlar. Çünkü evleri tehdit altında. Trafoya geldiğinde elektriklerin kesilmesiyle burada çok daha zor koşullar olacak. O nedenle hızlıca buraya takviye gerekli. Derhal takviye bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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