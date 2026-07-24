Özgür Özel'den YENİ Parti Açıklaması: Bazı Zorluklar Aşılmadan Doğru Yola Girilemiyor

(ANKARA) - YENİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazını kılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, açıklamalarının ardından beraberinde milletvekilleri ve vatandaşlarla Birinci Meclis'e yürüdü. Özel, Kurucular Kurulu toplantısında genel başkan seçiminin yapılacağını belirterek, "Bazı zorluklar aşılmadan doğru bir yola girilemiyor" dedi.

YENİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından Özgür Özel, beraberindeki milletvekilleriyle Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Özel, açıklamalarının ardından beraberinde milletvekilleri ve vatandaşlar Birinci Meclis'e yürüdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Özel, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin "Yeni genel başkanlığınız hayırlı olsun" demesi üzerine Özel, "Yargıtay'ın internet sitesine kaydedildikten sonra Kurucular Kurulu toplantısında genel başkan seçimi olacak. Kolay bir şey değil ama bazı zorluklar aşılmadan doğru bir yola girilemiyor. Karşımızdakiler bütün yolları tıkayıp partinin içinden de asla ve asla demokratik kanalları açmama noktasında kararlı olan yapıyla bir arada oldukları için başka çare kalmamıştı. Bazı hüzünler ilerideki büyük sevinçler için mecburiyettir" diye konuştu.

Özel, "Yeni partide yürüyüşünüz nasıl olacak?" sorusuna ise, kendisiyle birlikte yürüyen vatandaşları göstererek, "Gördüğünüz gibi milletle birlikte olacak" karşılığını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin iç meseleleri ile ilgilenmiyorum" sözleri hatırlatılması ve "Bu hala CHP'nin bir iç meselesi mi?" sorusuna Özel, "O sorunun muhatabı o soruyu cevaplamış. Biz artık o soruların muhatabı değiliz" yanıtını verdi.

Özel ve baraberindeki milletvekilleriyle Birinci Meclis önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özgür Özel ve YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Anadolu Kulübü'ne geçti.

Kaynak: ANKA