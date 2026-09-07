Haberler

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Filenin Sultanları’na tebrik telefonu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Filenin Sultanları’na tebrik telefonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile telefonda görüştü.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile telefonda görüştü.

Özel, şampiyonluk zaferinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Filenin Sultanları'nı yürekten kutlayan Özel, elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibi, federasyon yönetimini ve tüm sporcuları da kutladı.

Kaynak: ANKA
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu
Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı

Otomotiv sektörü şokta! Onlarca firmaya soruşturma açıldı
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Antrenmanlarda sürekli takip ediyor, yiyeceği yemeğe kadar karışıyor