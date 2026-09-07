YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Filenin Sultanları’na tebrik telefonu

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile telefonda görüştü.

Özel, şampiyonluk zaferinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Filenin Sultanları'nı yürekten kutlayan Özel, elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibi, federasyon yönetimini ve tüm sporcuları da kutladı.

Kaynak: ANKA