Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı
Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.
Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.
Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.
Kaynak: AA