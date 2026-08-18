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Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı

Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı
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Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.

Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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