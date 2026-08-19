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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Güngen'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma

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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, partisinin milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, partisinin milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'in dün eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Güngen'in yaptığı açıklamaları inceledi.

Başsavcılık, Güngen'in "saldırının partisine yönelik yapıldığı" yönündeki açıklamasını kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olarak değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Güngen'in ifadesine başvurulacak.

Olay

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan Seydi Ahmet Keleş, emniyetteki ifadesinde, Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığına atama konusunda Meriç ile tartıştıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
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