YENİ Parti'de Ankara'nın 13 ilçe başkanı ön seçimde üyelerin oylarıyla belirlendi

YENİ Parti'de Ankara'nın 13 ilçe başkanı ön seçimde üyelerin oylarıyla belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti'nin 26-27 Eylül'de Türkiye genelinde düzenlediği ilçe başkanlığı ön seçimlerinde Ankara'da 13 ilçede sandık kuruldu. 26 Ağustos'a kadar üye olanların oy kullandığı seçimde, üyelerin oylarıyla bu ilçelerin başkanları belirlendi.
(ANKARA) - YENİ Parti'nin hafta sonu düzenlenen ilçe başkanlıkları ön seçimleri kapsamında, Ankara'da sandık başına giden üyelerin oylarıyla 13 ilçe başkanı belli oldu.
YENİ Parti'nin ilçe ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde, Türkiye genelinde kurulan sandıklarla gerçekleştirildi. 26 Ağustos tarihine kadar partiye üye olan tüm üyelerin oy kullanabildiği seçimlerde, Ankara'da da 13 ilçede sandık kuruldu. Ön seçim sonuçlarına göre Ankara'nın 13 ilçe başkanı şöyle:
Akyurt - Yalçın İpek
Altındağ - Gökhan Urun
Ayaş - Fatih Öztürk
Çankaya - Ercan Başal
Elmadağ - Mehmet Kurusakız
Etimesgut - Özgür Şahbaz
Gölbaşı - Nazım Sağlam
Keçiören - Görkem Cevahir Yıldırım
Mamak - Şeref Demirbaş
Nallıhan - Mustafa Sarıkaya
Pursaklar - Hüseyin Benek
Sincan - Önder Ağdede
Yenimahalle - Halil Alankuş