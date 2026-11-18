(ANKARA) - YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu dokuz sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Kararın siyaseti yargı eliyle dizayn etme çabasının bir parçası olduğunu savunan Yeşiltaş, "Bu ülkenin demokrasi mücadelesi birkaç mahkeme kararıyla teslim alınamaz" dedi.

YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen hapis cezalarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Yeşiltaş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün şahsım ve yol arkadaşlarımız hakkında verilen karar, yalnızca bizlere yönelik bir ceza kararı değildir. Bu karar, Türkiye'de siyasetin yargı eliyle dizayn edilmek istendiği karanlık tablonun yeni bir örneğidir. Açıkça ifade ediyorum: Biz bu ülkenin demokrasi mücadelesinden, halkımıza duyduğumuz tarihsel sorumluluğumuzdan bir adım geri atmayacağız! Siyaseti mahkeme salonlarında dizayn etmeye ve muhalefeti cezalarla sindirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içerisindedir.

Bizim mücadelemiz makam mücadelesi değil, demokrasi mücadelesidir. Bizim gücümüz herhangi bir koltuktan değil, halktan ve örgütümüzden gelir. Hiçbir karar, hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizim mücadele azmimizi kıramaz. Şunu herkes bilsin: Bu ülkenin demokrasi mücadelesi birkaç mahkeme kararıyla teslim alınamaz! Hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun işletilmek istendiği bir düzene asla boyun eğmeyeceğiz! Bizi cezalarla susturabileceğini sananlara cevabımız nettir: Biz susmayacağız, bir adım geri atmayacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!"

Kaynak: ANKA