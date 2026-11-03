YENİ Parti 8 Kasım'da genel başkanlık ön seçimine 3 bin sandıkla gidiyor

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti, 14-15 Kasım'da düzenlenecek "kuruluş" temalı Birinci Olağan Kurultay öncesinde, 8 Kasım'da genel başkanlık için ön seçime gidecek. Ön seçim için Türkiye genelinde 3 bin sandık kurulması planlanırken kurultayda ise partinin bağışlarla yaptığı harcamalara ilişkin kamuoyuna bilgi verilecek. Öte yandan parti kurmayları, fon krizinin AK Parti seçmeninde ciddi tepkiye yol açtığını belirterek Sarıgül soruşturmasına ilişkin iddiaların krizi gölgelemek amacıyla gündeme getirildiğini savundu.

YENİ Parti MYK, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının gündem maddeleri arasında fon krizi, 8 Kasım'da yapılacak genel başkanlık ön seçimi, 14-15 Kasım'da düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay hazırlıkları, TBMM'deki bütçe görüşmeleri, dış politikadaki gelişmeler ve Sarıgül soruşturması yer aldı.

YENİ Parti, "yeni örgütlenme anlayışı" kapsamında, ilçe ve il başkanlıkları için yaptığı ön seçimleri bu hafta genel başkanlık için yapacak. Bu kapsamda, 8 Kasım Pazar günü, 81 ilde kurulacak sandıklarla genel başkan üyelere sorulacak. 5 Kasım Perşembe gününe kadar partiye üye olan tüm yurttaşların oy kullanabileceği ön seçimlere ilişkin konuşan kurmaylar, "Tüm ilçelere, il başkanlığı ön seçimlerinde kurulan sandıkların iki katı kadar sandık kurmayı planlıyoruz, 3 bin sandık kuracağız. Büyük bir ön seçim olacak" diye konuştu.

KURULTAY HAZIRLIKLARINDA SON DURUM

14-15 Kasım Ankara Arena'da düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay da MYK'da ele alındı. Kurultayda "kuruluş" temasının işleneceğini belirten kurmaylar, "Salon düzenlememiz hazır. Kurultay için hazırlanan şarkılarımızı, ilk defa kurultayda dinleyeceğiz. Yenilik temalı şarkılar olacak. Kurultayda partinin şu ana kadar bağışlarla yaptığı harcamalarla ilgili şeffaf bir bilgilendirme yapacağız. Grup toplantımızın ardından kurultay hazırlık komisyonumuz toplanacak. Gazete ilanları verildi. 7 Kasım'da billboard reklamlarına çıkacağız. Fikri ve lojistik anlamda tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

KURUCULAR KURULU TOPLANACAK

Kurultayda, mutlak butlan kararının ardından Yargıtay'ın kararı iptal etmesi ihtimali için CHP'de kalan, milletvekili olmayan PM üyelerinden katılımlar olacağı belirtiliyor. 9 Kasım Pazartesi günü Kurucular Kurulu, ardından PM toplantılarının da yapılacağı, toplantılarda kurultayda yapılacak tüzük değişiklikleri ve son hazırlıkların değerlendirileceği öğrenildi.

"AK PARTİ SEÇMENİ ÇOK TEPKİLİ"

Fon krizi masası toplantılarının Genel Başkan Özel başkanlığında devam ettiğini belirten kurmaylar, "Mağdurlara yapılan ödemelerde şeffaf gitmeyen bir süreç yürütülüyor. Konuyu Meclis'te de gündemde tutmaya devam edeceğiz. Erdoğan fon krizinin yarattığı oy kaybını görüyor. AK Parti seçmeninin ciddi tepki gösterdiğini sahada görüyoruz. 'Para varmış madem, niye bu kadar yoksulluk çekiyoruz, niye emekliye vermiyorsunuz' diyorlar" diye konuştu.

SARIGÜL SORUŞTURMASI

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturması üzerinden YENİ Parti Lideri Özel hakkındaki iddialara ilişkin de konuşan parti kurmayları, "Bu konunun fon krizi gündemdeyken patlaması manidar. Fon krizini gölgeleme amacıyla medyada köpürtüldüğünü değerlendiriyoruz. Bizi bunlarla meşgul etmek istiyorlar. Tamamı asılsız iddialardır, iftiradır. Bir kuruş para alınmamıştır. Çık birine iftira at, hemen hakkında fezleke hazırlansın. Erdoğan veya herhangi bir AK Parti milletvekili hakkında aynı şeyi yapabilirler mi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA