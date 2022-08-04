Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un kameralar karşısındaki ilk sözleri: Tüm KPSS adaylarından özür diliyoruz

Kpss'de çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin denemesinde yer alan sorularla aynı çıkması, gündeme bomba gibi düştü. Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı.

ÖSYM'YE YENİ BAŞKAN ATANDI

Kpss'deki soru krizinin faturası ise ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e kesildi. Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı. Aygün'ün yerine dün gece Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Ersoy, görevdeki ilk gününde kameralar karşısına geçerek Kpss'nin iptal edildiğini açıkladı. Yeni Başkan, "6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar da ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ersoy, açıklamalarının devamında "Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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