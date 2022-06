Yeni MacBook Air için bir iyi bir kötü haber - Haberler

Apple, 6 Haziran'da gerçekleşecek WWDC 2022 etkinliğinde yeni bir MacBook Air sürprizi yapabilir. Bugüne kadar gelen sızıntılar, 2022 model MacBook Air hakkında olumlu bilgiler veriyor olsa da, Apple'ın satışa hemen başlamayacağı iddia edildi.

MacBook Air 2022'yi bir süre daha beklemek zorundasınız

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından MacBook üretimleriyle ilgili yeni bilgiler geldi. Çin'de devam eden Covid-19 karantina önlemlerine dikkat çeken analist, Apple'ın üretim ortaklarının kepenk indirdiğine dikkat çekti. Bu durum ise direkt olarak yeni MacBook Air üretimlerini etkileyecek.

M2 işlemcili MacBook Air'den üzen haber!

Asya ülkesi tarafından ilk olarak Mart ayında başlatılan sıfır Covid-19 politikası, en çok Apple'ın üretimlerini etkiledi. Teknoloji devinin Çin'deki en büyük iki tedarik ortağı olan Pegatron ve Quanta, son karantina önlemleriyle birlikte fabrikalarındaki üretimi askıya aldı.

(2/2) 2H22 shipment forecast of new MBA is 6-7mn units if Quanta's Shanghai capacity can be back to pre-lockdown level before 3Q22. Delivery for new MBA made by two EMS (Quanta the 1st & Foxconn the 2nd) should be better than existing 14"/16" MacBook Pro (shipped by Quanta only). — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2022

Çin her ne kadar Mayıs ve Haziran'la birlikte karantina kurallarını gevşetmeye başlamış olsa da, iddialara göre Şanghay'daki bazı tesisler henüz açılmadı. Hatta bu tesislerin bulunduğu caddelerin tamamen kapalı olduğu belirtildi.

Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Asya ülkesindeki karantinaların azaltılmasıyla birlikte Quanta'nın üretim kapasitesi artacak. Bu durum sonucunda yaklaşık altı ila yedi milyon MacBook Air sevkiyatının önü açılmış olacak.

Hatta raporlar, halihazırdaki 14 ila 16 inçlik MacBook Pro'lardan bile daha fazla üretilebileceğini gösteriyor. Bunun sebebi olarak da MacBook Air hem Quanta hem de Foxconn fabrikalarında üretiliyorken; MacBook Pro'yu sadece Quanta tedarik ediyor.

Apple'ın, Çin'deki ortaklarından karantina ve parça sıkıntısına bağlı olarak Temmuz ayı sonuna kadar alacağı yeni MacBook Pro siparişlerini de göz ardı etmeyelim.

Bloomberg editörü Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, WWDC etkinliği sırasında yeni M2 işlemcili MacBook Air modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni MacBook Air 1080p çözünürlüğünde FaceTime HD kameraya sahip olacak. Ayrıca 2021 MacBook Pro'dan ilham alan bir tasarıma yer vermesi bekleniyor.

