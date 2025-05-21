Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri Seçildi

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) beş yeni üyesi belirlenirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç seçilen üyeleri tebrik etti.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) beş yeni üyesi belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçilen yeni üyeler için tebrik mesajı paylaştı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun beş yeni üyesi belirlendi. Seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

Kararın ardından Bakan Tunç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki'yi tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, tarafsız ve bağımsız yargının daha da güçlendirilmesi yolunda üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine başarılar diliyorum. Yargı, milletimizin adalet duygusunun teminatıdır. HSK'nın yeni üyelerinin, bu anlayışla görev süreleri boyunca yargı sistemimizin etkinliğini ve güvenilirliğini daha da yukarı taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde

Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostundan! Bakın ne yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor

Bir ülkenin daha para birimi değişiyor! Tarih verildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.