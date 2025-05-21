Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeleri Seçildi

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) beş yeni üyesi belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçilen yeni üyeler için tebrik mesajı paylaştı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun beş yeni üyesi belirlendi. Seçim sonucunda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

Kararın ardından Bakan Tunç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki'yi tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, tarafsız ve bağımsız yargının daha da güçlendirilmesi yolunda üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine başarılar diliyorum. Yargı, milletimizin adalet duygusunun teminatıdır. HSK'nın yeni üyelerinin, bu anlayışla görev süreleri boyunca yargı sistemimizin etkinliğini ve güvenilirliğini daha da yukarı taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun."