Yeni Evliliği Kaza Ayırdı: Gelin Hayatını Kaybetti, Damat Yaralı

Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada (2)

Burdur'da kamyonetle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren ev kadını İlknur Öz ile yaralanan güvenlik görevlisi eşi Hüseyin Öz'ün 17 Mayıs'ta yapılan düğünlerinde dans ederken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,