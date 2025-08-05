Yeni Evliliği Kaza Ayırdı: Gelin Hayatını Kaybetti, Damat Yaralı
Burdur'da motosikletle kamyonet çarpıştı. Yeni evli İlknur Öz hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Öz yaralandı. Düğünlerindeki dans fotoğrafları ortaya çıktı.
Yeni evli çifti ayıran kaza kamerada (2)
Burdur'da kamyonetle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren ev kadını İlknur Öz ile yaralanan güvenlik görevlisi eşi Hüseyin Öz'ün 17 Mayıs'ta yapılan düğünlerinde dans ederken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel