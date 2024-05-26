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Yeni Delhi'deki Bebek Hastanesinde Yangında 6 Yenidoğan Hayatını Kaybetti

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Yeni Delhi'deki bir bebek hastanesinde çıkan yangında 6 yenidoğan hayatını kaybetti. Yangın sonucunda 5 bebek ise tedavi altına alındı. Hindistan Başbakanı ve Delhi Eyaleti Başbakanı olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bebek hastanesinde çıkan yangında 6 yenidoğan hayatını kaybetti.

Delhi İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, başkentin Vivek Vihar bölgesinde bulunan bir bebek hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtilerek, hastanede bulunan bebeklerin vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkartıldığı ifade edildi.

Yeni doğan bebeklerden 6'sının duman zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 5 bebeğin ise en yakın hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

"Yangın trajedisi yürekleri parçaladı"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastane yangını trajedisi yürekleri parçaladı. Düşüncelerim yaslı ailelerle. Yaralıların da bir an evvel iyileşmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bebek hastanesindeki yangın haberi yürekleri dağladı. Yangın nedeni araştırılıyor ve ihmalin sorumluları affedilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, görgü tanıkları, hastane yakınlarında oksijen tüpü satış noktası bulunduğunu ve bu konuda daha önce yetkililerin uyarıldığını belirtti.

Hastane yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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