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Yeni Delhi'de on yılı aşkın aradan sonra Çin Film Festivali açıldı

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Yeni Delhi'de on yılı aşkın sürenin ardından ilk kez düzenlenen Çin Film Festivali cuma günü açıldı. İki gün sürecek festivalde 'İki Ülke, Tek Perde' temasıyla yaklaşık 10 Çin filmi gösteriliyor, etkinliğe çok sayıda Hintli davetli katılıyor.

YENİ DELHİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Çin Film Festivali'nin açılış töreni, 30 Ekim 2026.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de cuma günü Çin Film Festivali başladı. Etkinlik, Hindistan'da on yılı aşkın bir sürenin ardından düzenlenen ilk Çin film festivali olma özelliği taşıyor.

"İki Ülke, Tek Perde" temasıyla düzenlenen iki günlük festival kapsamında yaklaşık 10 Çin filmi gösteriliyor. Etkinliğe sanat, sinema, kültür ve akademi dünyasından çok sayıda Hintli davetli ve sinemasever katılıyor. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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