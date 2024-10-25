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Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı
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Cumhurbaşkanı imzasıyla Slovenya, Bahreyn, Zambiya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti'ne yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yer aldı. Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı.

(ANKARA)- Slovenya, Bahreyn, Zambiya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti büyükelçiliklerine yapılan atamalar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı

Altı ülkeye büyükelçi atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Slovenya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine ikili ilişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Kırallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Halil Sayan Koytak, Zambiya Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Konfederasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şenem İncesu, Çek Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de eski KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Diplomasi Politika Slovenya İsviçre Zambiya Bahreyn Güncel Dünya

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