Yengesini Öldüren Kardeş Tutuklandı

Yengesini Öldüren Kardeş Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartışma sonucu yengesini tabancayla öldüren Serkan D., yaraladığı kardeşi Emrah D. ile yengesinin sağlık durumu için hastaneye kaldırıldığı ve yengesinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Serkan D., jandarma tarafından tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tabancayla yengesini öldüren kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

Karayaka beldesi Orta Mahalle'de Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'ye (34) tabancayla ateş etti.

Yaralanan Safiye D. ile Emrah D, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safiye D, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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