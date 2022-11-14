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Yengesini baltayla katletti, vahşete şahit olan abisi de kalp krizi geçirerek öldü

Güncel Haberler

Kayseri'de 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah Topçu da hayatını kaybetti.

Bugün saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

YENGESİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ; OLAY YERİNDEKİ AĞABEYİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

YENGESİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu.

YENGESİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ; OLAY YERİNDEKİ AĞABEYİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

ABİSİ DE KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YENGESİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ; OLAY YERİNDEKİ AĞABEYİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Abdullah Topçu Kalp Krizi Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

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