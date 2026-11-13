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Yemen ve Bahreyn'den Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı

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Yemen ve Bahreyn, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziye mesajları iletti.

Yemen ve Bahreyn, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziye mesajları iletti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Yemen Dışişleri Bakanlığı, askeri helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Bakanlık, Türk hükümetine, halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, askeri helikopter kazası nedeniyle üzüntülerini paylaştı.

Açıklamada, Bahreyn'in Türk hükümetine, halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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