Yemen Ulusal Savunma Konseyi: Husilerin sahadaki her türlü ilerleyişi geçicidir

Yemen Ulusal Savunma Konseyi, Husilerin (Ensarullah Hareketi) sahadaki her türlü ilerleyişinin "geçici" olduğunu, kalıcı bir siyasi veya coğrafi gerçeğe dönüşmeyeceğini bildirdi.

Yemen Askeri Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Reşad el-Alimi başkanlığında, konsey üyeleri ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Ulusal Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ülkedeki askeri operasyon sahalarındaki gelişmeler, Husilerin "tırmanışının" ulusal güvenlik, bölgesel istikrar ve deniz hatlarının güvenliği üzerindeki etkileri ele alındı.

Taiz, Marib, Cevf, Beyda ve Dali cephelerindeki operasyonların seyri, birliklerin savaşa hazırlık durumu ve bazı cephelerde inisiyatifin yeniden ele alınması için atılan adımlar değerlendirildi.

Sahil bölgesindeki son gelişmeler ve birliklerin yeniden konuşlandırılmasının da ele alındığı toplantıda, şu ifadelere yer verildi:

"Sahadaki geçici her türlü ilerleme, milislere güç kullanarak bir emrivaki yapma hakkı vermez. Bu savaş tek bir mevzi, ilçe veya cephe savaşı değil; devlet kurumlarının yeniden tesisi ve ülke toprağının tamamında egemenliğin sağlanması amacını taşıyan kapsamlı bir ulusal savaştır. Milislerin geçici bir saha kazanımını kalıcı bir siyasi veya coğrafi gerçeğe dönüştürme yönündeki her türlü çabası, Yemenlilerin iradesi ve silahlı kuvvetlerin cesaretiyle boşa çıkarılacak bir hayalden ibarettir."

Devlet kurumlarının kontrolünün yeniden sağlanması için başlatılan kapsamlı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilen açıklamada, Yemen topraklarının, kıyılarının ve adalarının Yemen'e, komşularına ve uluslararası seyrüsefere tehdit oluşturacak bir platforma dönüştürülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin başlattığı caydırıcılık operasyonları tek bir cephe veya bölgeyle sınırlı kalmayacak, askeri değerlendirmeler, angajman kuralları ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde tüm operasyon sahalarındaki tehdit kaynaklarına kararlılıkla müdahale edilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sivillerin güvenliği için operasyon bölgelerindeki vatandaşlara askeri makamların talimatlarına uymaları ve Husilerin toplandığı, mühimmat depoladığı alanlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

"Yemen, küresel ticaretin ve deniz güvenliğinin ilk savunma hattındadır"

Yemen'in Babulmendeb Boğazı'nı, kıyılarını ve kara sularını korurken sadece kendisini savunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemen, seyrüsefer özgürlüğünün, deniz güvenliğinin, küresel ticaretin istikrarının ve sınırları aşan uluslararası çıkarların ilk savunma hattında durmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplumu, BM daimi üyelerini ve Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyoruz. Babulmendeb'in ve Yemen adalarının uluslararası ticareti tehdit eden bir şantaj aracına dönüştürülmesine izin verilmemelidir. Yemen, dünyadan kendi adına savaşmasını istemiyor, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmasını ve hükümetin egemenliğini koruma çabalarının desteklenmesini talep ediyor."

Açıklamada, Husilerin "sivil alanları hedef alması, binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açması" ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik yenilenen saldırıları şiddetle kınanırken, yaşanan tüm insani ve askeri tırmanışın sorumluluğunun Husilere ait olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA