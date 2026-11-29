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Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde sivilleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Taiz kentindeki Selasin Caddesi'nde yer alan ana yola İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 10 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin Taiz vilayetine bağlı Sabr ilçesindeki El-Akrud köylerine düzenlediği havan topu saldırısında şarapnel parçalarının isabet ettiği bir kadının da yaralandığı kaydedildi.

Yemen ordusunun " Yemen'in Şafağı" adı verilen operasyon kapsamında 723 saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, Husilerin 123 mensubunun etkisiz hale getirildiği, 72 askeri araç ve mühimmatın kullanılamaz hale geldiği bilgisi verildi.

Husilere karşı "son saatlerde" yapıldığı belirtilen saldırıların Taiz, Marib, Cevf, Lahic, Ebyen, Dali, Şebve, Yafi ve Midi bölgelerini kapsadığı kaydedildi.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Yemen'de temmuz ayında başlayan askeri gerilim, Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede yaşanan görece sakin dönemi sona erdirmişti.

Yemen hükümeti tarafından 5 Ekim 2026'da başlatılan "Yemen'in Şafağı" adlı askeri operasyonun, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin açıklamasına göre, Husilerin kontrolündeki devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'da yeniden hakimiyet sağlamayı amaçladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA