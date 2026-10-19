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Yemen ordusu son 24 saatte 1164 operasyonla 558 Husi milisini etkisiz hale getirdi

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Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 1164 hassas operasyon düzenlediğini ve 558 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Açıklamaya göre Marib ve Taiz'de çok sayıda Husi mevzisi ele geçirildi, ağır silah ve askeri teçhizata el konuldu.

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 1164 operasyon düzenlediğini ve 558 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Buna göre son 24 saatte Husilerin bulunduğu bölgelere, Husi araçlarına ve mevzilerine 1164 hassas operasyon gerçekleştirildi ve 558 Husi milisi etkisiz hale getirildi.

Ülkenin güneyindeki Marib ve Taiz illerinde Husilere ait birçok mevzinin ele geçirilmesiyle çok sayıda ağır silaha ve askeri teçhizata el konuldu.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi, ABD merkezli X platformundaki hesabında Marib ilindeki Husi mevzilerine ve unsurlarına yönelik İHA saldırılarının görüntülerini paylaştı.

Yemen'de 5 Ekim'de başlatılan "Yemen Şafağı" askeri operasyonu devam ediyor.

Kaynak: AA
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