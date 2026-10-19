Erciyes'te düşen rehber dağcı hayatını kaybetti, Hollandalı dağcı kurtarıldı

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Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan düşen dağcı yaşamını yitirdi, bölgede mahsur kalan Hollandalı dağcı kurtarıldı.

Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ile ona rehberlik yapan Hasan Ali Şahin (41), Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Şahin, 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde tırmanış sırasında düşerek yaklaşık 300 metre sürüklendi. Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İHH ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede Westerhof ile irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibinin de katıldığı çalışmada dağcılara ulaşıldı.

Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, mahsur kaldığı yerde donma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Westerhof ile hayatını kaybeden Şahin'in cansız bedenini dağdan indirdi.

Kaynak: AA