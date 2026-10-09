Haberler

Yemen ordusu Marib'de Husilere karşı çatışmalarda 22 kişinin öldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, Marib'de İran destekli Husilere karşı operasyonların sürdüğünü, çatışmalarda kendi safları ve Halk Direniş Güçleri'nden 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yemen Şafağı operasyonunda hava araçları, topçu ve roketatarlarla Husi mevzileri hedef alınıyor.

Yemen ordusu, Marib ilinde İran destekli Husilere karşı yürütülen askeri operasyonların devam ettiğini, çatışmalarda Halk Direniş Güçleri mensupları ve askerlerden oluşan 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Husilerle Marib ilindeki cephe hatları boyunca çatışmaların sürdüğü ve operasyonların "Yemen Şafağı" adı altında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yemen ordusunun Halk Direniş Güçleri'nin desteğiyle güney cephelerinde Husilerin konuşlandığı çeşitli noktalara saldırılar düzenlediği, tahkimatların aşılması ve yerleştirilen mayınların etkisiz hale getirilmesinin ardından bazı mevzilerin ele geçirildiği kaydedildi.

Marib'in kuzey ve kuzeybatı cephelerinde de operasyonların sürdüğü belirtilen açıklamada, Husilere ait mevzilerin ve askeri kapasitenin hedef alındığı, örgütün hareketliliği ve takviyelerinin keşif faaliyetleriyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının yanı sıra topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlarla Husilere ait mevzilerin, askeri yığınakların, komuta merkezlerinin, depoların ve silah noktalarının hedef alındığı ifade edildi.

Çatışmalarda çok sayıda Husi mensubunun öldüğü ve yaralandığı kaydedilen açıklamada, Yemen ordusu ve Halk Direniş Güçleri saflarından 22 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Trump, uzay politikası onayından 2 gün önce SpaceX'ten 1-5 milyon dolarlık senet aldı

Önce milyonlarca dolar yatırmış, sonra yeni programa imza atmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Güllü'nün kızı Tuğyan duruşmada ağladı ama karar değişmedi! İşte savunması

Ağladı ama karar değişmedi! İşte Tuğyan'ın savunması
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Yasa dışı bahis parasını kuyumcuya aktaran 12 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul'da 150 milyon liralık operasyon! 12 şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez

Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama...
Düzce'de okulun duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Okul duvarına yazdığı yazının ardından hemen gözaltına alındı