Haberler

Yemen'de Husiler Kızıldeniz'e Füze Fırlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinden Kızıldeniz yönüne füze fırlattığını bildirdi.

Yemen ordusu, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinden Kızıldeniz yönüne füze fırlattığını bildirdi.

Yemen Savunma Bakanlığına bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz yönüne füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Füzelerin, Taiz kentinin doğusundaki El-Huban bölgesinde bulunan Uman Dağı'ndan fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin sayısı ve türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı