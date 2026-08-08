Yemen'de Husiler Kızıldeniz'e Füze Fırlattı

Yemen ordusu, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinden Kızıldeniz yönüne füze fırlattığını bildirdi.

Yemen Savunma Bakanlığına bağlı Taiz Askeri Ekseni tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz yönüne füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Füzelerin, Taiz kentinin doğusundaki El-Huban bölgesinde bulunan Uman Dağı'ndan fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin sayısı ve türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA