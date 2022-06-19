Yemen ordusu: Husilerin askeri noktalara saldırısında 4 asker öldü, 5'i yaralandı

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal etmesi sonucu 4 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde nisan ayında varılan ateşkesi 17 Haziran'da ülkenin çeşitli cephelerinde 117 kez ihlal ettiği belirtildi.

Husilerin Taiz ekseni cephelerinde 34, Hudeyde güneyindeki Hays ekseninde 31, Taiz batısında Al-Barah ekseninde 21, Hacca Valiliği cephelerinde 19, Marib'in güney, batı ve kuzeybatı cephelerinde 10 ve Al-Dhalea ekseninde 2 ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi.

İhlallerin, orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ihlallerde Yemen ordusundan 4 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin yaralandığı belirtildi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.