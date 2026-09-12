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Yemen ordusu, 4 ilçeye düzenlenen hava saldırılarında Husilerin ağır kayıplar verdiğini bildirdi

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Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki El-Beyda iline bağlı 4 ilçeye düzenlenen saldırılarla Husilere ağır kayıplar verdirdiğini bildirdi.

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki El-Beyda iline bağlı 4 ilçeye düzenlenen saldırılarla Husilere ağır kayıplar verdirdiğini bildirdi.

Yemen ordusu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, El-Beyda ilinde Husilere ait füze rampaları, askeri araçlar ve iletişim sistemlerine en az 20 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Ez-Zahir, Zinaim, Es-Sevadiye ve Mukayras ilçelerinde yoğunlaşan saldırılarda Husilerin ağır can ve mühimmat kaybına uğradığı aktarıldı ancak ayrıntı paylaşılmadı.

Husilerden, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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