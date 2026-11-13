Yemen'in Şam Maslahatgüzarı Baaker, Suriye'ye asker gönderildiği iddiasını yalanladı

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Yemen'in Şam Maslahatgüzarı Muhammed Azzi Baaker, Suriye ile Yemen arasında askeri işbirliği çerçevesinde asker gönderildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Baaker, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye ile Yemen arasında askeri işbirliği çerçevesinde asker gönderildiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, bu tür adımların ilgili resmi kurumlar aracılığıyla, yasal prosedürlere uygun şekilde ve iki kardeş ülke ile halklarının çıkarlarını gözetecek biçimde duyurulacağını söyledi.

Yemenli diplomat, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin 9 Kasım'da Ürdünlü mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalara da değindi.

Baaker, Şeybani'nin Suriye'nin Yemen hükümetine ve güvenlik ile istikrarı sağlama çabalarına verdiği değişmez desteğini yinelediğini, Husilerin sivil hedeflere yönelik saldırılarını kınadığını ve bölge halkları için güvenlik ile istikrarın sağlanması açısından bölgesel bütünleşmenin önemini vurguladığını hatırlattı.

Baaker, Yemen-Suriye ilişkilerinin çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği ve bütünleşme yönünde ilerlediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdünlü mevkidaşıyla 9 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Yemen'deki meşru hükümete desteğini yinelemiş, Suriye'nin Yemen'de herhangi bir güç konuşlandırmadığını ve yakın vadede böyle bir planın bulunmadığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA