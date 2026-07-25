Yemen hükümetinden "Arap Koalisyonu'nun Husilere karşı düzenlediği saldırılara" destek

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına desteğini belirterek, söz konusu saldırıların "terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde gerçekleştiğini" bildirdi.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırıları ve Arap Koalisyonu'nun Husilerin saldırılarına karşılık vermesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alarak gerilimi düşürme yönünde sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığına işaret edilen açıklamada, "Husiler, bu saldırılarla ülkeyi, Yemen halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan çatışmalara sürüklüyor." denildi.

Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik saldırılarının hatırlatıldığı açıklamada, "Koalisyon güçlerinin Husilere kararlılıkla karşılık vermesi de terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde sivil gemilere yönelik eylemleri önlemek üzere gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

Koalisyonun söz konusu saldırılarını, Husilerin askeri hedeflerini vurmakla sınırlı tuttuğunun belirtildiği açıklamada, Husilerin kontrolündeki limanlar da dahil ülkedeki tüm limanların ticari gemileri karşılamaya açık olduğu kaydedildi.

İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de tansiyonu yükseltme eylemlerinin altı çizilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Husiler, İran'ın müzakere koşullarını iyileştirmek için Yemen halkının çıkarlarıyla ve ulusal kaynaklarıyla açıkça kumar oynamaya devam ediyor. Husiler, İran ajandası için Kızıldeniz ve Babu'l Mandeb Boğazı'nı bölge ülkeleri ve uluslararası topluma karşı bir pazarlık kozu olarak kullandığını bir kez daha ortaya koydu."

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun Husilerin söz konusu eylemlerine karşı kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını açıklamıştı.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA