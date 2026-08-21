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Husi saldırıları El-Muha Limanı'nı tahrip etti

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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin geçen hafta düzenlediği saldırılarda Kızıldeniz'deki El-Muha Limanı'nın altyapısının tahrip olduğunu, gemilerin kullanılamaz hale geldiğini ve can kayıpları yaşandığını bildirdi.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin geçen hafta düzenlediği saldırılar sonucu ülkenin güneybatısında Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı'ndaki altyapının tahrip olduğunu bildirdi.

Yemen Ulaştırma Bakanı Muhsin el-Ömeri, resmi haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, Husilerin geçen hafta Taiz vilayetine bağlı El-Muha ve limanına yönelik saldırıları hatırlattı.

Ömeri, "Terörist Husilerin geçen hafta balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı El-Muha Limanı altyapısı tahrip oldu ve limanda demirli gemiler ile tekneler kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Husilerin saldırıları sonucu limandaki hangarların yanı sıra idare ve lojmanları oluşturan binaların yandığını aktaran Ömeri, saldırıların ayrıca El-Muha Limanı'nda çalışanlar ve bazı gemi mürettebatlarının hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Yemen'in konumu itibariyle Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Babulmendeb Boğazı gibi önemli uluslararası su yollarına uzanan bir ülke olduğunu hatırlatan Ömeri, Yemen devletinin hem ulusal çıkarlarını hem de uluslararası su yollarını koruma anlamında büyük sorumluluklar taşıdığını belirtti.

El-Muha Limanı, Kızıldeniz'e açılan önemli limanlardan biri olarak öne çıkıyor ve Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

Husiler, 9 Ağustos'tan itibaren birçok kez El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve İHA'larla hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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