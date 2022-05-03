Yemen Gazeteciler Sendikası: Gazetecilere yönelik ihlallere son verilmeli

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkedeki tüm taraflara "gazetecilere yönelik düşmanlık politikasını" bırakmaları çağrısında bulundu.

Sendika, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Yemen'de basın özgürlüğünün tehlikeli bir boyutta olduğuna dikkati çekildi.

Basın özgürlüğünün hedef alınması nedeniyle çeşitli basın organlarında çalışanların hayatlarının ve mesleki koşulların olumsuz etkilendiği, onlarca sivil ve muhalif medya kuruluşunun kapatılması ve yüzlerce gazetecinin işini kaybetmesinin ardından açlık, yokluk ve birçok tehditle karşı karşıya kalındığı ifade edildi.

Yemen'de 9 gazetecinin Husiler tarafından hala rehin tutulduğu, bir gazetecinin de El Kaide güçlerince zorla kaybettirildiği aktarılırken, 2015 yılından bu yana 49 gazetecinin ise öldürüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca Husiler başta olmak üzere ülkedeki tüm taraflara "gazetecilere yönelik düşmanlık politikasını bırakmaları ve çoğulculuğu, çeşitliliği ve basın özgürlüğünü barışa katkı sağlayan önemli, zaruri bir adım olarak görmeleri" çağrısında bulunuldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2021'de yayımladığı rapora göre, dünya basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 169. sırada yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.