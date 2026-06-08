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Yemen'deki Husiler, İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze attı

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Yemen'deki Husiler, İran'a yönelik saldırılar sonrası İsrail'e balistik füze fırlattı. İsrail ordusu, füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini ve çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bu, ABD-Husi ateşkesinin ardından ilk füze saldırısı oldu.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi.

Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde, güney bölgelerinde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bu saldırının, ABD ile Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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