Husiler Marib'e Yeniden Saldırdı

Husilerin, Yemen'in orta kesiminde yer alan ve çok sayıda sivil ile yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Marib kentine yeniden saldırı başlattığı bildirildi.

Yemen'den yayın yapan Saba televizyonunun haberinde, Husilerin Marib kentinde nüfusun yoğun olduğu bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları hedef alan saldırılarını tekrarladığı belirtildi.

Haberde, saldırının niteliği ve yol açtığı hasara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Yemen'de Husilerin Marib'e yönelik saldırılarının son günlerde yeniden yoğunlaştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA