Haberler

Husiler Marib'e Yeniden Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husiler, sivil ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu Marib kentine yeniden saldırı başlattı. Saldırıların nüfus yoğun bölgeleri ve kampları hedef aldığı bildirilirken, hasar ve nitelik hakkında ayrıntı verilmedi.

Husilerin, Yemen'in orta kesiminde yer alan ve çok sayıda sivil ile yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Marib kentine yeniden saldırı başlattığı bildirildi.

Yemen'den yayın yapan Saba televizyonunun haberinde, Husilerin Marib kentinde nüfusun yoğun olduğu bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları hedef alan saldırılarını tekrarladığı belirtildi.

Haberde, saldırının niteliği ve yol açtığı hasara ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Yemen'de Husilerin Marib'e yönelik saldırılarının son günlerde yeniden yoğunlaştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık harekete geçti: İYİ Partili vekile soruşturma açıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte

Cansever'e ünlülerden veda: Dünya bu kadar boş işte

Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü