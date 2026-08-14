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Husiler, Suudi Arabistan'ın Aramco Tesislerine İHA Saldırısı Düzenledi

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesislerini İHA ile hedef aldıklarını açıkladı. Saldırının hava sahası ihlallerine karşılık yapıldığı belirtildi; Suudi Arabistan'dan henüz açıklama gelmedi.

??????? Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesisleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı yapıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesislerine Husiler tarafından İHA'yla saldırı düzenlendiğine dikkat çekilen haberde, söz konusu saldırının Yemen'in kuzeybatısındaki hava sahasının savaş uçaklarıyla ihlal edilmesine karşılık yapıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, dün de Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini iki İHA'yla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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