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Husiler, Suudi Arabistan'a ait İHA'yı düşürdü

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SANA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in Cevf vilayetinde düşürülmesinin ardından alev alan insansız hava aracı (İHA), 26 Temmuz 2026. Yemen'deki Husiler pazar günü, ülkenin kuzeyindeki Ceyf vilayeti üzerinde Suudi Arabistan'a ait bir keşif İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü.

SANA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'in Cevf vilayetinde düşürülmesinin ardından alev alan insansız hava aracı (İHA), 26 Temmuz 2026.

Yemen'deki Husiler pazar günü, ülkenin kuzeyindeki Ceyf vilayeti üzerinde Suudi Arabistan'a ait bir keşif İHA'sını düşürdüklerini öne sürdü. (Fotoğraf: Husi Medya Merkezi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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