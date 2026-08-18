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Husilerden Aramco'ya İHA Saldırısı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisine İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının isabetli olduğu ve hava sahası ihlallerine karşılık yapıldığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisi İHA'larla hedef alındı. Saldırının isabetli olduğu öne sürüldü.

Haberde, saldırının Yemen'in Saada ve Hacce vilayetlerinin hava sahalarının??????? ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirildiği iddia edildi.

Kaynak: AA
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