Husiler Suudi hedeflerini vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısındaki Muha ile orta kesimindeki Marib ilinde askeri noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını ileri sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yayımlanan Askeri Sözcü Yahya Seri'nin açıklamasında, Muha bölgesi ile Marib'deki Tedavin Askeri Kampı'nda askeri yığınakların, silah depolarının ve komuta merkezlerinin çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Seri, hedef alınan unsurların "Suudi Arabistan'a ait olduğunu" öne sürdü.

Saldırıların "hedeflerini tam isabetle vurduğunu" savunan Seri, aralarında Suudi Arabistan vatandaşlarının da bulunduğu "onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını" iddia etti.

Suudi Arabistan'dan Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Riyad yönetimi, Yemen'de askeri gücü bulunmadığını, rolünün meşru hükümete bağlı güçleri desteklemek ve sınırlarını güvence altına almakla sınırlı olduğunu belirtiyor.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA