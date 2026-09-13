Yemen'deki çatışmaların bilançosu açıklandı! Kayıp sayısı 2 bini aştı

Yemen'deki hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında Husilerle yaşanan çatışmaların bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu dönemde Husilerden 500'den fazla kişinin öldüğü, 1500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

BİR AYLIK ÇATIŞMALARIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADILAR

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos ile 10 Eylül arasındaki çatışmalarda Husilerin verdiği kayıplara ilişkin rakamları duyurdu.

Ulusal Direniş Güçleri'nin açıklamasına göre, yaklaşık bir aylık süreçte yaşanan çatışmalarda Husilerden 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1500 kişi ise yaralandı.

Açıklanan rakamlarla birlikte Husilerin ölü ve yaralı sayısının 2 bini aştığı belirtildi.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Yemen'de son dönemde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar yeniden yoğunlaşırken, özellikle ülkenin batısındaki cephelerde karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Hükümet güçleri, Husi mevzileri ile askeri araç ve unsurlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Husiler ise kontrol ettikleri bölgelerdeki varlıklarını korumaya çalışıyor.

TAİZ'DE HUSİ MEVZİLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Yemen ordusu son olarak Taiz vilayetindeki Zubab kenti ile kuzey cephelerinde Husilere ait mevzi, silah ve askeri araçların hava saldırılarıyla hedef alındığını açıklamıştı.

Ordunun açıklamasında bazı araç ve silahların imha edildiği, bazı Husi unsurlarının da etkisiz hale getirildiği belirtilmiş ancak kayıplara ilişkin sayı verilmemişti.

5 İHA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri de Taiz'in batısında yaşanan çatışmalarda Husilere ait 5 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Birinci Tümen bünyesindeki 6. Tugay'ın, Vaziye cephesinin El-Ağbera bölgesindeki çatışmalar sırasında İHA'ları düşürdüğü açıklanmıştı.

SAHADAKİ MÜCADELE SÜRÜYOR

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Ulusal Direniş Güçleri'nin açıkladığı son rakamlar yaklaşık bir aylık dönemde yaşanan çatışmaların boyutunu ortaya koydu.

Ulusal Direniş Güçleri'nin açıkladığı verilere göre, 9 Ağustos-10 Eylül arasındaki çatışmalarda Husilerden 500'den fazla kişi öldü, 1500 kişi yaralandı.

Kaynak: AA