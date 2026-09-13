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Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Batman’da evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da evlerinin ikinci katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki Mehir Dilek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İKİNCİ KATTAN SERT ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 yaşındaki Mehir Dilek, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin ikinci katındaki balkonda dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük Mehir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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