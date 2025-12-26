Haberler

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, ayrılıkçı söylemlerini ve askeri hareketliliğini artırıyor

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in Hadramevt vilayetinde askeri hareketliliğini artırarak çekilme çağrılarını reddetti. Hadramevt Valisi, GGK'nın bağımsızlık talepleriyle bölgedeki gerginliğin ciddileşebileceğini ifade etti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), yerel ve bölge ülkelerinden gelen çekilme çağrılarını reddederek, ayrılıkçı söylemlerini ve askeri hareketliliğini artırıyor.

Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, GGK'nın çekilme çağrılarını görmezden gelerek, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın güçlü olduğu bölgelere yöneldiğini söyledi.

Suudi Arabistan merkezli El-Hades televizyonuna konuşan Hanbeşi, GGK'ya bağlı bir askeri birliğin, Hadramevt'in Gayl bin Yemin ve Nehab Vadisi bölgelerini kuşattığını, bu bölgelerde Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın birçok lideri ve üyesinin bulunduğunu belirtti.

Hanbeşi, aşiretler ittifakı ile GGK arasında çatışma çıkma ihtimaline işaret ederek, "Bölgede gerginliğin artmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğinden endişe ediyoruz." dedi.

GGK'nin Hadramevt'ten barışçıl bir şekilde çekilmesi için gösterilen çabalara değinen Hanbeşi, GGK'ye Suudi Arabistan'ın çekilme çağrılarına yanıt vermesi çağrısında bulundu.

GGK, Hadramevt'te paralel bir kurum oluşturdu

Çekilme çağrıları sürerken GGK, Hadramevt'te "Hadramevt Yerel Yönetimi" isimli paralel bir kurum oluşturdu.

GGK'ye bağlı sözde yönetimin genel sekreteri Salih el-Umki, yaptığı açıklamada, GGK'nin ayrılıkçı taleplerine desteğini belirtti ve alınan kararlar ile talimatları uygulayacağını ileri sürdü.

Ülkede meşru hükümete bağlı Hadramevt Valisi Hanbeşi ise Umki'nin açıklamasını reddederek, bunun herhangi bir yerel yönetimi değil ancak kişisel görüşlerini yansıttığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, meşruiyete, devlet kurumlarına, hükümete ve başkanlık konseyine bağlılık vurgulandı.

Açıklamada, birlik olmayı, devlet kurumlarının yeniden aktif hale getirilmesini, güvenlik, istikrar ve kalkınmayı amaçlayan hükümet kararlarına bağlı kalınacağına dikkati çekildi.

Hadramevt halkının idari, güvenlik ve askeri işlerini yönetme konusunda tüm hakları elinde tuttuğu aktarılan açıklamada, bunun "devlet çerçevesinde savunulan bir ilke" olduğunun altı çizildi.

GGK ayrılık söylemlerini artırıyor

?GGK Ulusal Meclisi Başkanı Abdullah el-Kesiri, Hadramevt Vadisi'ne bağlı Seyun kentinde yaptığı açıklamada, "bağımsızlık vaktinin geldiğini" iddia etti.

Kesiri, Hadramevt'te bağımsızlık ilan edileceğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GGK'nin Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerindeki askeri hareketliliğinin tek taraflı bir eylem olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, bu adımların "gerekçesiz bir tırmanmaya yol açtığı, Yemen halkının tüm kesimlerinin çıkarlarına, güney meselesine ve koalisyonun çabalarına zarar verdiği" ifade edilmiş, GGK'nin kamu yararını önceleyerek gerilimi sonlandırması ve Hadramevt ile El-Mehra'dan güçlerini "sakin, düzenli ve acil şekilde" çekmesi çağrısında bulunulmuştu.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehre vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
