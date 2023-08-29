Yemen'deki Arap atlarının sağlığı sıcak hava dalgasıyla tehdit altında

Yemen'de yaşanan dayanılmaz yaz sıcakları, ülkenin nadir ve değerli yerli Arap atlarının sağlığını tehdit ediyor. Sana'daki Al-Raad Binicilik Okulu'nda atların bakıcılığını yapan Yahya al-Baidhany, atların sıcak hava dalgasından etkilendiğini ve uzun vadeli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

1. Sana'daki binicilik okulunun çeşitli görüntüleri

2. Yaz sıcağında serinlemeleri için atlara su püskürten bakıcıların çeşitli görüntüleri

Yemen'de yaşanan dayanılmaz yaz sıcakları, ülkenin nadir ve değerli yerli Arap atlarının sağlığını tehdit ediyor.

Başkent Sana'da yüksek rakım ve gölgelik alanların azlığı hayvanların serinlemesini zorlaştırırken, kuru hava solunum problemlerini daha da kötüleştirebiliyor.

Sana'daki Al-Raad Binicilik Okulu'nda Arap atlarının bakıcılığını yapan Yahya al-Baidhany, Sana sakinlerinin çoğunun bu yılki sıcak hava dalgasının şiddetini öngöremediğini söyledi.

"Yaz aylarında atların çayırlarda serbestçe dolaşmasına izin verirdik, sıcaktan pek endişe etmezdik. Ama bu yıl durum farklı. Atlar özellikle kavurucu öğle saatlerinde ahırlarda kalmayı tercih ediyor" dedi.

Al-Baidhany, sıcak hava dalgasının atlar üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda endişeli olduğunu söyledi.

"Sağlıklarında sıkıntı belirtileri görüyoruz. Kilo kaybediyorlar ve tüyleri matlaşıyor. Atlar için ölümcül olabilen sıcak çarpması ihtimalinden korkuyorum" dedi.

Sıcak hava dalgası Yemen'de hayvanların karşı karşıya olduğu pek çok zorluktan sadece biri. Ülke aynı zamanda, altyapıya geniş çaplı zarar veren, ayrıca gıda ve su sıkıntısına yol açan bir iç savaşın da ortasında.

Yemen, Husi milislerinin bazı kuzey vilayetlerinin kontrolünü ele geçirdiği ve uluslararası alanda tanınan hükümeti yerinden ettiği 2014 yılının sonlarından bu yana iç savaşın içinde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.(XHTV)